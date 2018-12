﻿Camilo mantém mistério sobre novo secretariado, nomes podem ser conhecidos nesta sexta-feira

Posted on

O mistério que ronda o novo secretariado do governador Camilo Santana (PT), que toma posse para um novo mandato na próxima terça-feira, poderá ser desvendado hoje. As negociações continuam e a dificuldade é a acomodação de tantos aliados na reduzida equipe do primeiro escalão.

Enquanto isso nos bastidores, notícias dão conta da permanência de alguns titulares, mas estas não foram confirmadas pelo Governo. Nessa quinta-feira a notícia que circulou na imprensa local foi a da permanência do delegado da Polícia Federal, André Costa, no comando da Secretaria de Segurança Pública, e também o atual secretário de turismo, Arialdo Pinho, à frente da Pasta.

Outro nome que já estaria confirmado é o do policial civil do Distrito Federal, Luís Mauro Albuquerque Araújo, que assumiria a Secretaria de Administração Penitenciária. Na quarta-feira a atual secretária de Justiça, Socorro França, afirmou que chefiará, agora, a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos. Já o cardiologista Carlos Roberto Martins Rodrigues, conhecido como Dr. Cabeto, confirmou que administrará a Secretaria de Saúde do Ceará.