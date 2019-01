﻿DNIT inicia escoramento do viaduto alvo explosão em Caucaia

A Superintendência Regional do DNIT no Estado do Ceará divulgou nesta sexta-feira (4) nota de esclarecimento sobre a atual situação do viaduto que fica na interseção das rodovias BR-020/CE e BR-222/CE, em Caucaia, que foi alvo de uma ação criminosa ocorrida na madrugada dessa quinta-feira, na qual houve a instalação de explosivos na base de um dos pilares centrais, o que culminou com a sua destruição parcial. Segundo a nota, equipes do corpo técnico de engenharia da autarquia estiveram presentes no local para avaliar os danos estruturais causados pela explosão.

Ressalta, que ainda na quinta-feira o órgão decretou Estado de Emergência e autorizou a ordem de serviço para que uma empresa realizasse o escoramento do viaduto. Nesta sexta-feira, foi iniciado esse trabalho de escoramento, com a colocação de pórticos hidráulicos no local afetado, no intuito de evitar o colapso da estrutura. Também já foram iniciadas as tratativas para elaboração do projeto que visa à sua recuperação total.

A nota segue esclarecendo que após o trabalho de escoramento, que tem prazo de conclusão até este sábado, será analisada juntamente com a Polícia Rodoviária Federal – PRF a possibilidade de liberação do tráfego pela parte inferior do viaduto e possíveis acessos ao local. Informa que neste final de semana estarão chegando a Fortaleza técnicos vindos da Sede do DNIT em Brasília, especialistas na área de obras de arte especiais, para dar reforço ao DNIT Ceará.