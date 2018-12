﻿Operação Cartas Marcadas afasta prefeito de Beberibe

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), através das Promotorias de Justiça de Beberibe, da Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública (PROCAP), do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e do Núcleo de Investigações Criminais do Ministério Público (NUINC), com o apoio da Polícia Civil, deflagrou, na manhã desta terça-feira (18), a “Operação Cartas Marcadas”, de combate a práticas recorrente de atos de improbidade administrativa no âmbito da gestão municipal de Beberibe.

Na ocasião, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em residências de políticos, servidores públicos e empresários, bem como em sedes de empresas, além de três mandados de afastamento de cargo, sendo dois deles direcionados ao prefeito, e o terceiro, a um vereador, todos expedidos pela 1ª Vara da Comarca de Beberibe. As ordens judiciais são decorrentes de seis inquéritos civis públicos que tramitam nas Promotorias de Justiça de Beberibe, com auxílio da PROCAP.

As investigações comprovaram fraudes em licitações e sobrepreços para a aquisição de medicamentos e insumos para o hospital municipal, de água mineral e para prestação de serviços por empresa produtora de eventos. São investigados também atos que configuram desvio de finalidade na contratação de escritório de advocacia e de assessoria em licitações, assim como ilegalidades verificadas em dispensa fraudulenta de processo licitatório para locação de imóvel de propriedade do pai de um vereador.

Beberibe

Com Informações da MPCE