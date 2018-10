1.200 atletas participam do I Festival Esportivo da Juventude de Caucaia

Em uma noite festiva para jovens atletas na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (Sejuv), localizado no Estádio Raimundão, no Itambé, foi aberto nessa terça-feira (2) o I Festival Esportivo da Juventude de Caucaia.

Serão, ao todo, dez competições envolvendo 1.200 atletas em distintas modalidades como torneio de futebol, jogos de verão, Copa do Povo, torneio de artes marciais, torneio de fut7 e futsal.

Conforme o titular da Sejuv, Ribamar Santos, o momento é de muita importância após um planejamento estratégico da secretaria para Caucaia avançar no esporte. “Iniciamos neste momento um ponto de partida. Todos os atletas envolvidos na competição é que faz o esporte acontecer. A secretaria apenas ajuda e administra as políticas públicas. A juventude tem um papel muito importante para estimular a prática esportiva”, afirma.

O Festival Esportivo da Juventude é uma ação planejada e executada pela Sejuv em parceria com projetos desportivos existentes no município. O público envolvido é formado por jovens de todas as regiões da cidade.

As competições seguem até o fim de novembro.

