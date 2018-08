10 bairros de Fortaleza terão abastecimento de água suspenso nesta quarta

Dez bairros da zona leste de Fortaleza terão o abastecimento de água suspenso nesta quarta-feira, das 6 às 22h. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) realizará a paralisação no Serviluz, Praia do Futuro, Dunas, Castelo Encantado, Santa Terezinha, São Pedro, Vicente Pizón, Antônio Diogo, Farol e Mucuripe para a ampliar a rede de abastecimento nessa região.

Os serviços fazem parte da fase final da obra de remanejamento da adutora de 700 milímetros, localizada no Alto da Paz, no bairro Vicente Pinzón. O abastecimento de água voltará imediatamente às residências desses bairros após a conclusão da ampliação.

Segundo a Cagece, o remanejamento da adutora foi necessário porque o Conjunto Habitacional Residencial Alto da Paz, do Programa Minha Casa Minha Vida, foi construído onde ela estava localizada anteriormente. A Companhia prevê que a obra viabilize o abastecimento de água de mais de 6 mil moradores do conjunto habitacional.

A obra de ampliação conectará a rede de abastecimento antiga com a remanejada para garantir o fornecimento de água e interligar novos imóveis ao sistema da Cagece. Ainda conforme a Companhia, a normalização total do sistema deve ocorrer até às 22 horas desta quinta-feira.