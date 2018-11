10 detentos fugiram da Delegacia de Maranguape na noite dessa terça-feira

Dez detentos fugiram, na noite dessa terça-feira, 20, da Delegacia de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. Os presos conseguiram acessar uma antiga casa paroquial abandonada e parcialmente demolida, de onde fugiram.

Segundo a Polícia Militar, o grupo que escapou da unidade pertence à uma facção criminosa, que é envolvida com tráfico de drogas, homicídios e outros crimes no Ceará. Foi a segunda fuga de presos no Ceará nos últimos três dias.