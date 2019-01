O governador Camilo Santana reuniu na manhã desta quarta-feira (2), no Palácio da Abolição, o novo secretariado do Governo do Estado para realizar um momento de integração da equipe e alinhar o planejamento do Executivo que estará em curso pelos próximos quatro anos. A vice-governadora Izolda Cela também participou do encontro.

A reunião ocorreu um dia após a posse da chapa reeleita em 2018 para o Governo do Ceará, assim como a apresentação dos titulares de cada pasta estadual. Em sua fala de abertura, o governador enfatizou a importância desse primeiro momento com a equipe no sentido de reforçar o compromisso de cada um dentro do plano de dar sequência às ações pelo desenvolvimento do Estado.

É muito importante que os novos secretários cheguem às secretarias e conheçam o que tem sido feito, as ações desses últimos quatro anos, o que está em andamento, e ver o orçamento de cada pasta. Essa integração entre os secretários é muito positiva para que os projetos do Governo tenham pleno andamento, citou o governador Camilo Santana.

Durante o momento de integração, o governador também apresentou um balanço do primeiro mandato, com ênfase em intensificar o que tem sido construído dentro da Plataforma Estratégica de Desenvolvimento de Longo Prazo – Ceará 2050, que objetiva a melhor implementação da cultura do planejamento e, assim, avançar nas melhorias de qualidade de vida para a população cearense.

Vamos discutir o nosso compromisso de governo. O que teremos pelos próximos quatro anos. É importante ter essa primeira etapa. Depois desta reunião inicial, vou passar a me reunir individualmente com cada secretaria, para os secretários estarem preparados com todas as informações e a gente planejar as ações dentro das diretrizes do governo, explicou Camilo.

Secretariado do novo mandato

A equipe de secretários será composta por:

Élcio Batista (Casa Civil)

Fernanda Pacobahyba (Fazenda)

Mauro Benevides Filho (Planejamento e Gestão)

Socorro França (Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos)

André Costa (Segurança Pública e Defesa Social)

Luís Mauro Albuquerque (Administração Penitenciária)

Francisco de Queiroz Maia Júnior (Desenvolvimento Econômico e Trabalho)

Lucio Ferreira Gomes (Infraestrutura)

Arialdo Pinho (Turismo)

Francisco de Assis Diniz (Desenvolvimento Agrário)

Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho (Saúde)

Fabiano Piúba (Cultura)

Zezinho Albuquerque (Cidades)

Juvêncio Vasconcelos Viana (Procuradoria Geral do Estado)

Eliana Nunes Estrela (Educação)

Francisco Teixeira (Recursos Hídricos)

Artur Bruno (Meio Ambiente)

Inácio Arruda (Ciência, Tecnologia e Educação Superior)

Rogério Pinheiro (Esporte e Juventude)

Cândida Maria Torres de Melo Bezerra (Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário)

Nelson Martins (assessor de Relações Institucionais)

Chagas Vieira (assessor-especial de Comunicação)

César Ribeiro (assessor-especial de Relações Internacionais)

Coronel Andrade Mendonça (Casa Militar)

com Governo do Estado