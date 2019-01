“Uma Assembleia ouvindo todo mundo”, deseja Sarto na presidência

Entrevista completa com o deputado estadual, José Sarto Nogueira

Uma “Assembleia plural, includente, ouvindo todo mundo!” Assim, o deputado estadual e futuro presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto Nogueira (PDT), revelou as expectativas do seu novo mandato na Mesa Diretora. Sarto espera, com isso, uma aproximação entre sociedade e seus representantes, com pluralidade e diversidade.

Em entrevista no estúdio do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior) desta quinta-feira, 17, mediada pelos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, o futuro presidente fez questão de destacar que a marca de seu mandato será a “proporcionalidade partidária e de gênero“.

“Tô tentando construir uma chapa que dê razão uma proporcionalidade de pensamento, de partido, de gênero.”

Indagado pelo jornalista Beto Almeida quanto a composição da chapa para a Mesa Diretora, Sarto relembrou o artigo da Casa, explicando como a formatação política, “que não é apenas partidária“, tende para a proporcionalidade citada. A ideia é, assim, abrir espaço para o diálogo com os 17 novos deputados e caminhar para uma gestão cujos equipamentos (físicos) possam ser ampliados.

“O meu sonho é emprestar à Assembleia uma pluralidade. Mentes pensantes. Levá-la para a necessidade do povo. O sonho é humanizar os equipamentos.”

Onda conservadora

O deputado e futuro presidente da Mesa afirmou, também, que o cenário político brasileiro está se transformando. Citando outras realidades políticas, Sarto criticou a onda conservadora que, segundo ele, prejudica a cultura democrática conquistada.

“O meu grande desafio é me inserir nesse contexto político brasileiro onde não só o Brasil está dando uma guinada muito conservadora, ultra-conservadora. Existe uma onda conservadora no mundo.”