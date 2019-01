‘’PSDB morreu’’, diz Carlos Matos, que se diz animado para concorrer à Prefeitura de Fortaleza em 2020

Posted on

O deputado estadual Carlos Matos disse, nesta sexta-feira, em entrevista ao Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior do Estado), que está animado para entrar, em 2020, na corrida pela Prefeitura de Fortaleza e afirmou que, quem ficou no PSDB, é sempre animado para enfrentar desafios.

Matos fez, também, uma autocrítica, disse que o PSDB morreu, que o partido precisa renascer e a sigla foi omissa no combate à corrupção. Segundo Carlos Matos, o PSDB errou ao não expulsar o senador Aécio Neves para dar o exemplo de comprometimento com o enfrentamento da corrupção. Destacou que, em termos de Ceará, o PSDB é uma ilha porque não tem casos de desvio de conduta.

Ao ser questionado sobre a trajetória do PSDB, que nunca elegeu um prefeito da Capital, Carlos Matos reconheceu adversidades, que o partido enfrenta desgastes e tem um discurso vazio que precisa ser reconstruído. ‘’Quem ficou no PSDB é sempre animado. É possível transformar a realidade’’, observou.