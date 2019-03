Semana do Consumidor tem mutirão para renegociação de dívidas em Fortaleza

Paralelo a Semana do Consumidor, que faz alusão ao Dia Mundial do Consumidor, comemorado em 15 de março, o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) promove, até esta quinta-feira, 14, uma ação para renegociação de dívidas.

De acordo com o comentarista de Economia do Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto Alencar, o mutirão acontece na sede do Decon, no Centro da Capital. Conforme o Ministério Público do Ceará (MPCE), atividade acontece em parceria com instituições bancárias e empresas: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Santander, Oi, Vivo, Cagece e Enel.

Confira a análise completa do economista Carlos Alberto Alencar clicando no player abaixo: