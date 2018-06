10ª Areninha do Ceará é inaugurada em Sobral neste domingo

Sobral, na Zona Norte do Estado, ganha, neste domingo, mais uma opção de lazer. O governador Camilo Santana participa da solenidade e partida inaugural da Areninha do município, que recebe o nome do ex-jogador e treinador Teco-Teco. A cerimônia está marcada para as 19 horas.

O equipamento será o 10º do Estado, com investimento de R$ 1,5 milhão, sendo 80% do Estado e 20% de contrapartida do município. Limoeiro do Norte, Maranguape, Juazeiro do Norte, Russas, Pacatuba, Caucaia, Cascavel, Crato e Camocim já receberam o equipamento.

Serviço

Inauguração da Areninha de Sobral

Data: 24/6/2018 (domingo)

Hora: 19 horas

Local: Rua Cel Diogo Gomes, Alto da Brasília (ao lado da Escola Raul Monte)

Com informação do Governo do Estado do Ceará