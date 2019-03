Posted on

A bancada do Ceará teve na noite dessa quarta-feira (27) uma reunião com o ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes. Quando foram abordadas as principais pautas de infraestrutura, entre elas para o Estado, entre elas: a reestruturação da BR 020; a duplicação da 222 até o Porto de Pecém; o anel viário e a transnordestina.

Os deputados falaram também sobre a necessidade de manutenção das rodovias e agilidade nas obras das alças de acessos aos municípios. O ministro se comprometeu a agilizar as obras que já foram licitadas, mas afirmou ser preciso liberação orçamentária.

Segundo o coordenador da bancada federal cearense, deputado Domingos Neto o diálogo foi bem proveitoso, “lembramos a ele que é esse tipo de articulação que precisamos, isto é, a que leva as demandas da população ao governo”, afirmou.