129 audiências são realizadas na Capital durante a 11ª Semana pela Paz em Casa

O Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza realizou esforço concentrado e realizou 129 audiências na 11ª edição da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, até as 17h desta sexta-feira (24/08).

Além disso, foram apreciados 119 pedidos de medidas protetivas de urgência ao longo da semana. Também foram proferidas várias sentenças, decisões e despachos.

O trabalho contou com a atuação dos juízes Fátima Maria Rosa Mendonça, Teresa Germana Lopes de Azevedo, Antônio Cristiano de Carvalho Magalhães, Cláudio Augusto Marques de Sales, José Krentel Ferreira Filho, José Maria dos Santos, José Ronald Cavalcante Soares Júnior e Michel Pinheiro. Participaram das audiências seis Promotores de Justiça e quatro Defensores Públicos, e Advogados de defesa dos acusados.

A MOBILIZAÇÃO

A Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa é uma promoção do Supremo Tribunal Federal (STF) em parceria com o Judiciário de todos os estados do País. A proposta é coibir a violência contra a mulher e promover a paz social.

A ação ocorre desde 2015, três vezes ao ano (em março, mês da mulher; agosto, aniversário da Lei Maria da Penha; e novembro, ativismo mundial em prol da causa).

Desde a instalação, em 2007, o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Fortaleza já concedeu 45.945 medidas protetivas. O número é referente até julho de 2018. Só no ano passado, foram 6.454 medidas concedidas.

