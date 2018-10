1ª etapa do Concurso para professor da rede pública ocorre neste domingo em 21 cidades do Ceará

A primeira de três etapas fases do concurso para professor da Rede Pública Estadual da Secretaria da Educação (Seduc) do Ceará ocorre neste domingo (21), para o preenchimento de 2500 vagas.

As disciplinas com maior número de inscritos foram língua portuguesa, com 10.053 inscritos; história, 7.289; matemática, 7.209; e biologia, com 6.792. O concurso também teve vagas para outras áreas, como libras, a língua brasileira de sinais.

Além de Fortaleza, Acaraú, Baturité, Brejo Santo, Camocim, Canindé, Crateús, Crato, Horizonte, Icó, Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Quixadá, Russas, Sobral, Tauá, Tianguá e Senador Pompeu também terão a prova. O cartão de informação do candidato contendo os locais com os endereços da prova está disponível no site do concurso.