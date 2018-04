1ª Vara de Quixadá realiza terceira audiência de instrução do processo sobre morte de PMs

O juiz Welithon Alves de Mesquita, da 1ª Vara da Comarca de Quixadá, realiza audiência de instrução, nesta terça-feira (10/04), relativa ao processo contra três réus que estavam foragidos e são acusados de participação no assassinato de três policiais militares no Distrito de Juatama, naquele município, localizado no Sertão Central do Ceará. A sessão teve início às 9h, no Fórum Desembargador Avelar Rocha.

Durante o dia, estão sendo ouvidas as testemunhas de acusação e 36 de defesa de Veridiano Rabelo Cabral Júnior, José Nobre do Nascimento Filho (Zé Filho) e Jovanny Rodrigues Pinheiro. A sessão conta com a presença dos representantes do Ministério Público do Estado, Ana Caroline Jucá e Gina Cavalcante Vilasboas, além dos advogados dos réus.

A 1ª Vara de Quixadá foi oficiada pela Polícia do Amazonas, nessa segunda-feira (09/04), informando que Veridiano Júnior e Jovanny Pinheiro tinham sido presos no último dia 5, em razão dos mandados de prisões preventivas expedidos pela unidade cearense. Já José Nobre compareceu espontaneamente, oriundo da Cadeia de Apuí, no Amazonas.

A ação ocorreu no dia 30 de junho de 2016, quando três policiais militares foram mortos durante tentativa de assalto e dois PMs ficaram feridos.

Com informações do TJCE