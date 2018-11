1º dia de provas do Enem é neste domingo. Saiba o que você precisa saber e levar para fazer o exame

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 ocorre neste domingo, 4. Ao todo, mais de 5,5 milhões de participantes são esperados e deverão responder 45 questões das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 questões das provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de produzir uma redação. A prova terá cinco horas e meia de duração e vai das 12h30 às 18h (horário aqui do Ceará).

Este é o segundo ano em que o Enem é aplicado em dois domingos, e não em um único fim de semana. No próximo domingo, 11, os participantes responderão 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 45 de Matemática e suas Tecnologias, em cinco horas. A divulgação dos gabaritos ocorrerá até o dia 14 de novembro. Já os resultados serão publicados em 17 de janeiro de 2019.

Abaixo confira o que você precisa saber sobre o Enem deste ano:

Fique ligado no horário de verão

Os portões serão abertos a partir das 12h (horário de Brasília), ou seja, 11h no horário do Ceará, e fechados pontualmente às 13h, hora Brasília, 12h, horário local. Para este ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), organizador da prova, pede uma atenção especial dos participantes com o horário, porque na madrugada de sábado, 3, para domingo tem início o horário de verão em alguns estados do Brasil.

Como o horário de referência é sempre o de Brasília, todos os participantes – e não apenas aqueles dos estados com horário de verão – vão precisar se preparar para a mudança – O Ceará não segue o horário de verão. Fique atento também ao fuso horário da sua cidade, já que o Enem será aplicado em quatro fusos distintos no país neste domingo.

O que você precisa levar

– Documento original com foto e dentro da validade (não vale carteirinha de estudante ou certidão de nascimento). Atenção: se você perder ou tiver o documento roubado, poderá fazer a prova, mas vai terá de levar o Boletim de Ocorrência expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias;

– Caneta preta de tubo transparente. Atenção: não é permitido preencher o cartão de respostas com caneta de outra cor, lápis ou lapiseira.

O que você pode levar se quiser

– Cartão de confirmação de inscrição impresso. O documento tem a data e local da prova e está disponível na página do participante, no site do Enem;

– Comidas e bebidas. Mas é importante que o aluno tenha bom senso na hora de escolher as opções. Recomenda-se levar água e alimentos leves, como fruta ou sanduíche (em pote transparente), além de alimentos industrializados lacrados. Não exagere no consumo.

O que você não pode levar

– material impresso (livros, apostilas);

– borracha;

– caneta de material não transparente;

– corretivo;

– dispositivos eletrônicos (celulares, bips, tablets, entre outros);

– fones de ouvido ou qualquer transmissor;

– gravador ou receptor de dados e imagens, vídeos e mensagens;

– óculos escuros;

– relógio;

– chapéus, gorros e bonés.

Se você levar alguns desses itens, vai precisar guardá-los dentro de um envelope porta-objetos, antes mesmo de entrar na sala. Esse envelope será lacrado e colocado embaixo da sua cadeira.

Veja se está tudo em ordem com a sua prova

O Inep imprimiu mais de 11,5 milhões de provas para os dois dias de exame. São 12 cadernos de questões diferentes e uma videoprova em libras, para garantir acessibilidade.

Assim que o fiscal autorizar o início da prova, às 13h30, confira se seus dados no cartão-resposta ou folha de redação estão corretos e se certifique de que não falta nenhuma pergunta ou página em seu caderno de questões. Se algo estiver errado ou incompleto, comunique ao profissional responsável pela aplicação da prova.

Redação: não fuja do tema nem esqueça de passar a limpo

Na redação, o participante deve construir um texto dissertativo-argumentativo, em prosa, sobre o tema proposto. Neste texto, o estudante precisa apresentar uma tese, ou seja, seu ponto de vista sobre a temática, argumentos consistentes e uma proposta de intervenção para o problema apresentado, sempre respeitando os direitos humanos.

A Cartilha do Participante apresenta exemplos de ações e ideias que violam os direitos humanos:

– defesa da tortura, da mutilação ou de qualquer forma de “justiça com as próprias mãos”;

– incitação às violências motivadas por “questões de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou socioeconômica”;

– explicitação de qualquer tipo de discurso de ódio.

O candidato que desrespeitar os direitos humanos poderá zerar neste critério, que é uma das cinco competências a serem avaliadas no texto.

A redação receberá nota zero se:

– Fugir totalmente ao tema;

– Não obedecer à estrutura dissertativo-argumentativa;

– Tiver até sete linhas;

– For uma cópia integral dos textos base apresentados no caderno de questões;

– Tiver impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação (como números ou sinais gráficos fora do texto);

– Tiver uma parte deliberadamente desconectada do tema proposto;

– Tiver a assinatura, nome, apelido ou rubrica fora do local devidamente designado para isso;

– For escrita predominantemente em língua estrangeira;

– A folha de redação for deixada em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho.

Com informações do Portal Uol Notícias