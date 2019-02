1×0 magro deixa Horizonte perto da zona de classificação

Rolou mais um jogão nessa quarta-feira (20), encerrando a 3ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. O Floresta, apesar de ter o mando de campo, recebeu a equipe do Horizonte no estádio do adversário, o Domingão.

Talvez por isso o time da capital não conseguiu se impor e perdeu o jogo. O gol do Horizonte foi marcado aos 14 minutos do primeiro tempo pelo atacante colombiano de 22 anos, Duvan Torres.

Com isso, o Floresta amarga a sétima posição com 3 pontos de 9 disputados até o momento nessa segunda fase e, se pensa em encantar o Estado novamente com um bom futebol, terá que correr atrás, pois vê o Vozão abrir vantagem com 100% de aproveitamento até o momento.

Já o Horizonte, também com 3 pontos, está em quinto lugar, devido ter sofridos menos gols.

Confira a tabela de classificação completada segunda fase do Campeonato Cearense.

Por: Ton Silva