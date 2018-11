2019 terá apenas um feriadão; quatro datas comemorativas cairão no sábado

Dois mil e dezenove será um ano difícil. E essa ainda nem é uma daquelas previsões astrológicas que costumam surgir sempre nessa época. É que no próximo ano, uma parte considerável dos feriados nacionais cairá no sábado. Pior ainda: com exceção de datas comemorativas que acontecem em um dia fixo da semana (Paixão de Cristo, na sexta-feira e Corpus Christi, na quinta, por exemplo), haverá apenas um ‘feriadão’ — aquele que emenda com o fim de semana.

Primeiro feriado do ano, o 1º de janeiro cai em uma terça-feira. Depois dele, vem o carnaval, que neste ano acontece em março (a terça-feira gorda será no dia 5). Paixão de Cristo (19) e Corpus Christi (20) têm dias certos para acontecer (sexta e quinta, respectivamente). No meio dos dois, haverá o Dia do Trabalhador (1º de maio), em uma quarta-feira, ou seja, não se emenda.

Ficou triste? O que vem depois desse balde de água fria chamado 1º de maio de 2019 é muito pior. Uma sequência de três (sim, eu disse TRÊS) feriados no sábado: Independência do Brasil (7/9), Dia de Nossa Senhora Aparecida (12/10) e Finados (2/11).

Salvando a Pátria, a Proclamação da República (15/11) é o único dia de descanso que vai render um ‘feriadão’ em 2019, caindo em uma sexta-feira. Os brasilienses têm ainda o Dia do Evangélico, mas o 30 de novembro também cairá em um sábado. Fechando o ano, o Natal será comemorado em uma quarta-feira.

Com informação do Correio Brazilense