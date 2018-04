21 mil unidades do EcoSport 1.5 devem passar por recall, anuncia Ford

O recall do EcoSport, modelos 2018 e 2019, com motorização 1.5, foi anunciada pela Ford nesta quarta-feira, 11. De acordo com a empresa, uma polia do motor pode se quebrar e fazer o motor parar de funcionar sozinho, trazendo riscos ao motoristas, passageiros e terceiros. O chamado envolve 21.007 unidades.

Os proprietários devem procurar concessionária da empresa para reparo. Veja os chassis envolvidos:

2018 – de 78598043 a J8699424

2019 – de K8695003 a K8716214

A montadora constatou que o funcionamento do motor pode gerar uma ressonância sobre a polia tensionadora da correia de sincronismo do motor, podendo provocar a quebra de polia e a consequente perda de sincronismo no funcionamento do motor.

A perda de sincronismo poderá causa o desligamento repentino do motor, com impossibilidade de nova partida, bem como a perda de aceleração do veículo, o que pode resultar em acidentes com possíveis danos físicos aos ocupantes do veículo e terceiros.

No reparo, a empresa fará a reprogramação gratuita do software do módulo de controle do motor (PCM) para eliminar a ressonância sobre a polia da correia. O processo leva cerca de 20 minutos, informa a Ford. A empresa disponibiliza o telefone 0800 703 03673 e o site www.ford.com.br.

Com informações G1