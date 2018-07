22º Juizado Especial Cível de Fortaleza terá atendimento suspenso nos 9 e 10 de julho

O 22º Juizado Especial Cível de Fortaleza terá os atendimentos às partes, aos advogados e ao público em geral suspenso na segunda, 9 e terça-feira, 10. A medida se dá pela mudança do local de funcionamento da unidade, que passará a atuar na Faculdade Ari de Sá, no Centro da Capital.

A suspensão do atendimento consta na Portaria nº 557/2018, assinada pelo diretor do Fórum Clóvis Beviláqua (FCB), juiz José Ricardo Vidal Patrocínio, e publicada no Diário da Justiça dessa quinta-feira, 5. Durante esses dois dias, ficarão suspensos os prazos processuais, bem como as publicações de sentenças, decisões e intimações das partes e advogados.

Com informações do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará