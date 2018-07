23º Juizado Especial Cível de Fortaleza terá atendimento suspenso nesta sexta-feira

O 23º Juizado Especial Cível de Fortaleza terá o atendimento suspenso nesta sexta-feira (13/07), devido à realização de serviços de limpeza e manutenção da unidade, que está localizada na Universidade de Fortaleza (Unifor).

Conforme a Portaria nº 571/2018, da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, além do atendimento às partes, aos advogados e ao público em geral, ficam suspensos também os prazos processuais e as publicações de sentenças, decisões e intimações. No entanto, poderão ser realizados atos processuais de natureza urgente e necessários à preservação de direitos.

Com informação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará