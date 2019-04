25 vagas de emprego disponíveis em Caucaia; saiba como concorrer

Posted on

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setem) divulgou a oferta de 25 vagas de emprego para nove cargos: copeiro (1), cozinheiro geral (1), operador de jato de água em minas (1), operador de pá carregadora (6), representante comercial autônomo (1), sinaleiro orientação de guindastes (1), vendedor interno (2), vendedor porta a porta (10), vendedor pracista (2).

As vagas são destinadas às pessoas já cadastradas no Sine Municipal, órgão gerido pela Setem. Interessados devem comparecer à sede da Setem, localizada à rua Coronel João Licínio, nº 517, no Centro de Caucaia.

Para as pessoas que ainda não têm cadastro, há duas maneiras de efetuar o primeiro registro: pelo aplicativo “Sine Fácil”, que pode ser baixado em smartphones, e em atendimento presencial, no qual é preciso levar a Carteira de Trabalho e toda documentação comprobatória das informações que queira cadastrar no sistema, como comprovante de endereço, escolaridade e de cursos.

O acolhimento inicia às 8 horas e segue até às 14 horas.

Quem tem cadastro, é preciso apresentar a Carteira de Trabalho ou RG com número de CPF. O usuário cadastrado pode atualizar os dados e inserir informações de cursos. Para isso, deverá apresentar o comprovante da informação.

SERVIÇO

SINE MUNICIPAL

Onde: rua Coronel João Licínio, 517, no Centro, das 8 horas até às 14 horas.