259 anos de Caucaia serão comemorados com uma semana de atividades

A Prefeitura está organizando uma grande festa para Caucaia comemorar seus 259 anos de emancipação política. As festividades vão começar na próxima terça-feira (9) e durarão uma semana, encerrando em 15 de outubro, data na qual a cidade faz aniversário.

Diversas secretarias municipais estão mobilizadas para a promoção dessas atividades. A abertura oficial acontecerá na Praça da Matriz, no Centro da Sede, às 9 horas, com apresentações culturais, hasteamento de bandeiras, começo das atividades da “Semana do Bebê” e entrega do balanço da gestão pelo prefeito Naumi Amorim.

Nos dias seguintes, a programação é composta de workshop, Feira da Agricultura Familiar, apresentação de orquestra, inauguração de Junta Militar na Jurema, ação de revitalização de praças, prestação de serviços, amistoso de futebol, encerramento dos jogos de verão e o tradicional desfile cívico acompanhado de festa popular.

Todo o calendário é gratuito e tem como tema “Caucaia do progresso, da glória e da luz.”

