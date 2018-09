26 linhas de ônibus voltam a circular na Avenida Aguanambi neste sábado

A partir deste sábado (1º), 26 linhas de ônibus que tiveram o itinerário original alterado devido as obras de requalificação da Avenida Aguanambi, devem voltar a circular pela via após a liberação para o tráfego de veículos. No entanto, outras 5 linhas continuarão a transitar pela Avenida Barão do Rio Branco.