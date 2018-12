27 agricultores de Caucaia são agraciados com Selo Orgânico

Vinte e sete produtores rurais foram agraciados com a Certificação Orgânica pela Secretaria Estadual do Desenvolvimento Agrário (DAS), durante solenidade da última Feira da Agricultura Familiar do ano em Caucaia, promovida nesta sexta-feira (7/12) pela Prefeitura do município. O grupo beneficiado com o selo faz parte da Associação Remanescente de Quilombola da Comunidade Serra da Rajada, localizado no Distrito da Tucunduba.

As declarações de cadastro foram emitidas pela Organização de Controle Social e permitirão que os agentes possam realizar a venda direta de produtos orgânicos para os consumidores. Para a secretária adjunta em exercício da Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS), Edilene Veríssimo, a certificação é uma grande conquista para os produtores: “visa aproximação deles com o consumidor, além de motivá-los, e de proporcionar renda com a venda de alimento saudáveis”.

As técnicas utilizadas no processo de produção respeitam o meio ambiente e visam manter a qualidade do alimento. Nessa perspectiva, a SDS, através da diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional, empreendeu esforços para garantir aos agricultores caucaienses produtores de alimentos orgânicos, a possibilidade do cadastramento.

O selo é um registro que assegura que os alimentos comercializados na Feira foram cultivados sem o uso de agrotóxicos, agregando valor ao produto, além de melhorias para o agricultor, que pode vender o produto a preços melhores tanto em Caucaia quanto para outras regiões.

A última feira do ano reuniu cerca de 50 produtores locais, das regiões de Matões e serras de Taquara e Rajada. Banana, milho e jaca são um dos produtos orgânicos de destaque da exposição que também contou com uma apresentação de artesanatos produzidos por idosos do município. Diversas frutas e plantas também são vendidas na feira que oferece preços até 50% mais baratos do que os encontrados no mercado regular.

