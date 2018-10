27 municípios estão em situação de emergência até 2019 no Ceará

Foram incluídos na lista os municípios de Beberibe, Forquilha, Orós, Quixelô, São João do Jaguaribe e Trairi. As outras cidades, cujo reconhecimento de emergência por seca vigente estava previsto até a data deste sábado (13), foram renovadas por mais 180 dias. Assim, pelo menos 20 municípios devem permanecer até abril do próximo ano, enquanto os outros sete ficam até janeiro de 2019.