31 jovens recebem certificados de conclusão de cursos

O prefeito Naumi Amorim entregou, nessa terça-feira, certificados de conclusão de curso a 31 jovens capacitados nos projetos Primeiro Passo e Criando Oportunidades. A cerimônia aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SME) e contou com a presença do secretário estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social, Clementino Josbertini, e dos secretários municipais Paulo Guerra (Turismo) e Laís Sales (Trabalho).

Vinte jovens concluíram o curso de Agente Operacional de Vendas, através do projeto Criando Oportunidades, enquanto os 11 demais concluíram o curso de Agente de Turismo por meio do projeto oPrimeiro Passo, na linha jovem Bolsista.

Conforme o prefeito Naumi Amorim, os cursos dão muitos resultados para os alunos. “Vamos incentivar mais outros jovens para se dedicarem ao aprendizado. Tudo tem um propósito na vida da gente. O estudo e a aprendizagem são grandes oportunidades da vida”, ressaltou.

Para Clementino Jorbertini, o projeto cria oportunidades e promove serviços de mais qualidade quando absorve a mão-de-obra qualificada. “É um incentivo que o Governo traz para a juventude de Caucaia”, destacou o secretário estadual.

Paulo Guerra, secretário municipal de Turismo e Cultura, enalteceu a importância da formação humana. “Que seja a primeira caminhada de qualquer empreendimento para cada um dos formandos. Confiem na educação porque os jovens podem mudar o destino do Brasil.”

Já a titular da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Laís Sales, acompanhou a execução do projeto desenvolvido para a formação dos jovens e espera que outras turmas possam ser criadas para beneficiar mais caucaienses. “Que os 31 alunos formados sirvam de exemplo para um futuro com mais oportunidades de emprego e para profissionalização de mais jovens.”

Isabel Cristina dos Santos, moradora da Jurema, concluiu o curso de Agente de Turismo e considerou a capacitação muito importante para agregar valor ao seu currículo. “Agora minha perspectiva é arrumar um emprego. Este certificado vai ajudar muito. Para nós, representa uma melhoria.”