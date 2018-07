31 novos professores começam a ser convocados em Caucaia

Mais professores serão empossados pela Prefeitura de Caucaia ainda em julho para a rede municipal de ensino. Conforme anunciado nessa terça-feira, 17, pelo prefeito Naumi Amorim, 31 novos servidores já começaram a ser convocados hoje. Eles vão compor os quadros da Educação Básica.

Todos os 120 empossados e os 31 novos convocados fazem parte do Cadastro de Reserva do último concurso público municipal. “Nós sabemos da nossa responsabilidade. Sabemos que precisamos de professores de qualidade para subir o patamar da educação. Por isso, além dos aprovados no concurso, decidimos convocar o Cadastro de Reserva. A demanda é grande e para atendê-la da melhor forma precisamos de profissionais gabaritados”, explica o prefeito.

A expectativa é de que a posse dos novos convocados aconteça dia 27 de julho. Antes disso, nos dias 19 e 20, eles devem dirigir-se à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sead) para entrega da documentação e no Instituto de Previdência do Município de Caucaia (IPMC) para a realização de exames médicos.

Dos 31 novos professores, 16 atuarão em áreas específicas, como Ciências, História, Educação Física, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa, Matemática e Geografia. Os demais são professores de Educação Básica, atuando de forma geral, do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental.

Os já empossados

Os 120 empossados ontem começaram a ser lotados hoje pela Secretaria Municipal de Educação (SME). Todos podem acessar o cronograma de lotação disponibilizado pela Prefeitura na Internet.

Balanço geral

A Prefeitura empossou 172 professores em julho do ano passado, outros 160 profissionais em janeiro deste ano e mais 120 ontem. Com os 31 novos convocados, o balanço geral chega a 483 aprovados em concurso público destinados exclusivamente à Educação.

Com informações da Prefeitura de Caucaia