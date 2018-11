320 alunos receberam certificação de cursos profissionalizantes em Caucaia

A noite dessa sexta-feira, 9, foi de muita emoção e alegria para 320 alunos concludentes de cinco cursos oferecidos no projeto “Amor Pela Vida”, da Casa Brasil. O prefeito Naumi Amorim participou da cerimônia de certificação, celebrada no Araturi.

Com iniciativa da Prefeirura, através da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Tecnologia (Sesutec), desde 2017 o projeto já formou mais de quatro mil alunos. Foram oferecidos nesta etapa os cursos de cabeleireiro, estética facial, barbeiro avançado, alongamento de unhas, e manicure e depilação.

“Nós vemos a necessidade de ajudar cada vez mais a Casa Brasil porque beneficiará muitas pessoas. Começamos tudo por baixo e estes cursos impulsionam a sabedoria e profissionalização de muita gente. É importante apoiar cada vez mais este tipo de ação”, disse o prefeito.

Já o titular da Sesutec, Diogo Gomes, afirmou que “antes, a Casa Brasil não funcionava. Agora, com apoio da administração, a unidade está sendo eficiente e beneficiando a comunidade do Araturi e adjacências. Que os formados não parem de estudar e trabalhem com ajuda da qualificação recebida aqui.”

Professora do curso de estética facial, Aline Santana acredita que o momento é de agradecer. “Entregamos hoje diplomas certificando que estamos formando profissionais na área da beleza. Agora, essas mulheres são vencedoras e no mercado serão vistas de forma diferente.”

Professora de depilação, Hernani Gomes enalteceu a persistência e a vontade de vencer dos alunos. “Nossos alunos estarão preparados para o mercado de trabalho. Foram quase três meses aguardando por este dia.”

Tiago Ferreira, aluno do curso de barbeiro avançado, acredita que o aprendizado do da capacitação lhe garantirá reconhecimento e cidadania. “Aprendi coisas que não sabia e achei interessante porque os professores passaram muito conteúdo. Para minha vida profissional ajudou bastante. Já estou trabalhando na área.”

Com informações Assessoria de Imprensa