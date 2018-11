328 mil cearenses se inscreveram no Enem. 1º dia de provas é neste domingo

328 mil cearenses estão aptos a fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 neste domingo, 4, e no próximo, 11. Em todo o País, 5,5 milhões de pessoas se inscreveram para fazer o exame.

Segundo o ministro da Educação, Rossieli Soares, e a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Maria Inês Fini, pelo menos 11% dos inscritos no Enem ainda não acessaram o local de provas.

A primeira prova, realizada neste domingo, será com questões sobre ciências humanas, linguagens e redação e os alunos terão 5h30 para resolvê-las. No próximo domingo, 11, a prova será sobre ciências da natureza (física, química e biologia) e matemática. Os alunos terão 5h para resolver todas as questões. O local de prova está disponível no cartão de confirmação do estudante. Quem ainda não acessou, deve entrar na página no Inep para conferir a informação.

Caso o estudante tenha tentado acessar, mas esqueceu a senha e bloqueou após três tentativas, é preciso ligar no 0800-616161 e desbloquear.

Dicas dadas pelo MEC para o Enem:

– Atenção ao horário de fechamento dos portões;

– Não confunda o horário de Brasília com o horário local;

– Quem ainda não acessou o local de prova, pode conferir o endereço no site do Inep: https://enem.inep.gov.br/;

– Levar caneta esferográfica preta, de tudo transparente;

– Levar documento de identidade original com foto; a identidade digital não será aceita;

– Lanches poderão ser levados em embalagens fechadas (como no caso dos industrializados) ou transparentes (caso sejam levados de casa, por exemplo)

– Se você precisar da declaração de comparecimento, é necessário imprimi-la e levá-la ao local de prova. Ela pode ser útil para, por exemplo, quem precisa justificar a falta no trabalho.

Com informações do G1 Ceará