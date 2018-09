4.376 alunos do segundo ano são avaliados no começo do Aprova Caucaia

Os 4.376 alunos do segundo ano do Ensino Fundamental da rede pública municipal participaram nessa terça-feira (18) do “Aprova Caucaia”, um programa da Prefeitura para identificar o perfil dos alunos a partir de habilidades e competências em Língua Portuguesa e Matemática.

Conforme a titular da Secretaria Municipal de Educação (SME), professora Lindomar Soares, “trata-se de um instrumento para possibilitar aos estudantes a familiarização com avaliações como o Spaece (Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará) e o seu similar nacional, o Saeb.”

Segundo a SME, o “Aprova Caucaia” avaliará também alunos do quinto e do nono ano do Ensino Fundamental. Serão analisados, ao todo, 13.176 estudantes de 531 turmas.

De posse dos resultados, a Prefeitura terá em mãos um mapa fiel da rede municipal de ensino e poderá planejar intervenções importantes para a melhoria da aprendizagem discente. “Assim, os melhores vão se tornar melhores ainda, os médios vão ser melhores e os que estão em pior situação vão crescer a um nível aceitável”, sintetiza Lindomar Soares.

O “Aprova Caucaia” encerra na próxima sexta-feira (21).

Com informação da A.I