40 cidades cearenses em alerta contra o Aedes aegypti

Quarenta cidades cearenses estão em situação de alerta ou com risco de surto de dengue, zika e chikungunya. Fortaleza apresenta índices considerados satisfatórios. O levantamento foi divulgado pelo Ministério da Saúde nessa quarta-feira, 12.

Canindé, Chorozinho e Viçosa do Ceará foram as cidades cearenses que apresentaram maior risco de surto das infecções. A capital cearense e mais 8 capitais apresentam situação considerada satisfatória, segundo o Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa).

Criadouros

No Nordeste, o armazenamento de água no nível do solo (doméstico), como tonel, barril e tina, foi o principal criadouro (locais de foco da doença) identificado.

No Ceará 860 criadouros estão em depósitos de água, 290 em depósitos domiciliares e 37 em lixos.

No Ceará

Até o último levantamento, em novembro, o estado havia confirmado 3.287 casos de dengue, sendo 25 graves e 11 óbitos. Em relação aos casos de chinkungunya, foram 1.320, com um óbito. Já de zika vírus, houve 33 casos confirmados; destes, quatro em gestantes

Brasil

504 municípios brasileiros registram alto índice de infestação pelo Aedes Aegypti e correm risco de surto para doenças transmitidas pelo mosquito.

Das 5.358 cidades que realizam algum tipo de monitoramento do mosquito, 1.881 estão em situação de alerta e 2.628 estão em situação satisfatória. 27 capitais apresentam risco de surto não apenas de dengue, mas também de zika e chikungunya.

O correspondente do Jornal Alerta Geral, Diassis Lira, informa quais os municípios em alerta:

Os 37 municípios cearenses em alerta