43 municípios cearenses assinam termo de participação do Programa Internet para Todos

Prefeitos de todo o Brasil assinaram nesta segunda-feira (12) o termo de adesão ao Internet para Todos. No Ceará, 143 municípios de 184 aderiram ao programa que vai levar internet a comunidades, escolas, postos de saúde e de segurança em todo o Estado. O projeto foi lançado pelo deputado Domingos Neto ao lado do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab.

A adesão no Ceará corresponde a 77,68% dos municípios, índice considerado excelente de acordo com o ministro Gilberto Kassab. “Estamos muito felizes com a adesão do Ceará ao programa. Foi um trabalho de articulação muito bem feito graças à liderança do líder do PSD na Câmara, deputado Domingos Neto”, avalia.

Com a adesão, o Ceará vai receber mais de mil antenas em mais de 2 mil localidades. A internet vai chegar gratuitamente a escolas, hospitais, postos de saúde e outros ambientes públicos. Nas residências, a banda larga virá com custo baixo aos moradores. “Costumo dizer que o Internet para Todos é como o Luz para Todos. É uma oportunidade de chegar o sinal em locais que as operadoras não têm interesse em levar internet. É a universalização da banda larga no país”, explica Domingos Neto.

Ao todo, 2,3 mil prefeitos lotaram o Centro de Convenções Internacionais de Brasília para a cerimônia. “É um grande feito para nós cearenses. Estamos satisfeitos em saber que nossas comunidades vão contar com acesso à internet de qualidade em locais onde nunca chegou antes”, avalia Valdi Coutinho, prefeito de Independência. “É o futuro chegando ao Ceará e Umirim. Vamos ficar 100% cobertos por internet banda larga”, explica Felipe Uchoa, prefeito de Umirim.