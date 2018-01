44 mil candidatos buscam vaga na Universidade Federal do Ceará no 1º dia de Sisu

Somente até às 19 horas do primeiro dia de inscrições (23) do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a Universidade Federal do Ceará (UFC) recebeu 84.248 inscrições de 44.597 candidatos. A diferença nos números se justifica pela possibilidade de cada candidato inscrever-se em até duas opções de curso, podendo ser em instituições de ensino diferentes.

Em todo o Ceará, foram 162 mil inscrições no primeiro dia; no Brasil, são mais de 1,5 milhão, conforme o Ministério da Educação. Os dados foram divulgados no primeiro boletim parcial do Ministério da Educação (MEC), disponibilizados nessa quarta-feira, 24. No total, a UFC oferece 6.288 vagas em 110 cursos de graduação em todos os seus campi.

De acordo com o que foi divulgado pelo MEC, 53% das inscrições realizadas até o momento para a UFC correspondem à primeira opção de curso, enquanto 47% são para a segunda. Além disso, 50,9% das tentativas de ingresso na instituição referem-se a cotas, enquanto 49,1% são direcionadas à ampla concorrência.

Inscrição

As inscrições para acesso ao ensino superior por meio do Sisu iniciaram na última terça-feira, 23 e seguem até sexta-feira, 26. Os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio em 2017, concluíram o ensino médio e não tiraram nota zero na redação podem candidatar-se às vagas por meio do site do Sisu/MEC. O resultado da chamada regular está previsto para ser divulgado na segunda-feira, 29.

Com informações do G1 Ceará