46,4 mil trabalhadores do CE ainda não sacaram abono salarial ano base 2016

Ainda restam R$ 35,7 milhões do Abono Salarial ano-base 2016 disponíveis para 46,4 mil trabalhadores cearenses. Os beneficiários têm até 28 de dezembro para procurar uma agência bancária e sacar o dinheiro. Inicialmente, o prazo limite era 29 de junho, mas foi prorrogado após resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador.

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Carlos Silva, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!

CARLOS SILVA – 46,6 MIL TRABALHADORES CEARENSES AINDA NÃO SACARAM PIS/Pasep 2016