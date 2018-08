Partidos definem rumos na sucesso presidencial no último dia de convenções

O PSB também faz sua convenção, mas o partido segue indefinido e em crise. A cúpula negociou acordo com o PT em Pernambuco e em Minas Gerais. Mas para viabilizar o acerto, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, fez uma intervenção no diretório estadual e afastou a direção do partido em MG, mas os partidários de Lacerda não aceitaram. Além disso, alas contrárias à neutralidade defendem alianças com Alckmin e com Ciro Gomes.