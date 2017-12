Um suspeito é morto e outro é preso após perseguição policial

Compartilhar no Facebook

Um suspeito foi morto e outro preso após uma perseguição policial, neste sábado (23), na CE-040. Os homens começaram a ser perseguidos em Fortaleza, após roubarem um carro. A perseguição terminou no Km 70 da CE-040, no município de Beberibe,.

A dupla roubou um veículo Chevrolet Astra, de cor prata. Policiais do destacamento de Beberibe acabou interceptando o carro. No momento que foram abordados os suspeitos frearam bruscamente o veículo roubado e trocaram tiros com os policiais militares.

Um deles se rendeu e foi detido. O outro tentou fugir por uma fazenda próxima e continuou trocando tiros com os agentes de segurança, mas acabou sendo alvejado e indo a óbito no local.

Conforme a PM, a dupla tem uma vasta ficha criminal. O preso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Aracati, onde foi autuado e ficará a disposição da Justiça.