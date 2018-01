Cidades cearenses registram bons números na geração de emprego

Mesmo com um saldo negativo na geração de emprego no Ceará em 2017, algumas cidades superaram os efeitos da crise e admitiram mais do que demitiram no ano passado. De 64 municípios cearenses onde o Cadastro Gederal de Emprego e Desemprego (Caged) divulga a evolução do mercado formal de trabalho, 33 (51,5%) tiveram saldo positivo.