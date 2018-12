60 mil passageiros devem utilizar Terminal João Tomé no período natalino

Com o período natalino, cerca de 60 mil passageiros devem utilizar o Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé, no período de 20 a 25 de dezembro. Os destinos principais dos usuário são os municípios de todas as regiões do estado.

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), o número representa quase 70% a mais do que o número de passageiros que normalmente utilizam o Terminal. O aumento é causado pelo período de férias e festas de final de ano.

Para atender a demanda, as empresas de transporte disponibilizarão 480 viagens extras, número que pode aumentar de acordo com a demanda. A estimativa é de que até o termino do período, somadas as viagens normais e extras, mais de 1.734 viagens sejam realizadas. O número representa um aumento de 38% nas viagens normais.

Destinos mais procurados:

Sobral

Juazeiro

Iguatu

Camocim

Viçosa

São Benedito

Baturité

Beberibe

Crateús

Jericoacoara

Canindé

Limoeiro do Norte

Limoeiro do Norte

Para as viagens interestaduais, as cidades mais procuradas são:

Recife

Natal

João Pessoa

Maceió

Teresina

São Luiz

Informações Importantes aos passageiros:

1 – Adquirir os bilhetes de passagens com antecedência;

2 – Chegar ao Terminal Rodoviário com 1h de antecedência ao embarque;

3 – Conferir a documentação necessária para o embarque, principalmente das crianças;

4 – Checar se as bagagens estão identificadas com nome, telefone e endereço;

5 – Dirigir-se ao embarque com 30 minutos de antecedência;

Serviço:

Terminal Rodoviário (85) 3256-2040 e 3256-5786

Juizado de Menores (85) 3231-1015