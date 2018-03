Preço médio da gasolina volta a subir e chega a R$ 4,40 nos postos do Ceará, segundo ANP

O preço médio do litro da gasolina subiu nesta semana e chegou ao valor de R$ 4,40 nos postos do Ceará, segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Em Fortaleza, o preço médio do combustível foi de R$ 4,36.

A pesquisa foi realizada pela ANP entre os dias 11 e 17 de março. Os preços foram pesquisados em 216 postos de 13 cidades cearenses. A cidade de Itapipoca registrou o preço médio mais elevado do estado, com a gasolina chegando ao valor de R$ 4,53 por litro. O preço médio mais baixo foi encontrado em Canindé, R$ 4,15.

Segundo a pesquisa, Fortaleza ficou com o preço médio de R$ 4,49. Em um dos postos pesquisados, o preço chegou a R$ 4,52. Em todo país, o preço médio da gasolina para o consumidor final voltou ao patamar de R$ 4,20 por litro. O avanço foi de 0,38%, para R$ 4,205 na média por litro.

Em 2018, o preço da gasolina já tem alta acumulada de 2,58%.

Enquanto o preço da gasolina terminou a semana em alta, nas refinarias, o valor também foi ajustado para cima pela Petrobras, com alta de 1,92%. O repasse ou não do reajuste para o consumidor final depende dos postos.

Com informação do G1