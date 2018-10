62 alunos do Jovem Aprendiz participam da aula inaugural

Foi realizada na noite dessa terça-feira (2) a aula inaugural do Jovem Aprendiz 2018, programa fruto de parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Caucaia, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Enpeendsdorismo (Setem).

A solenidade aconteceu no auditório da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Professor Antônio Valmir da Silva, no Centro de Caucaia. Participaram 62 alunos. “A Prefeitura está dando oportunidade de uma nova e importante experiência para esses jovens. É um programa muito importante porque oferece oportunidades profissionais”, sintetiza a titular da Setem, Laís Sales.

A aula foi o início de 16 meses de curso de capacitação. Ao todo, mais de 15 empresas participam do processo, gerando oportunidade de primeiro emprego. “Sabemos que tivemos muitos avanços nas políticas públicas da juventude. É preciso garantirmos que as políticas públicas cheguem para a nossa juventude”, pontuou o titular da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (Sejuv), Ribamar Santos.

Já o diretor o diretor da Setem, Alexandre Fonseca, acredita que o Primeiro Passo, ação na qual está inserido o Jovem Aprendiz, propicia uma nova vida aos jovens de Caucaia. “Compromisso e comprometimento para os novos alunos. Que ocupem as vagas com orgulho, comprometimento e estudo”, ressaltou.

Aluna da turma de 2017, Beatriz Lopes diz que o curso vale a pena. “Quando consegui entrar fiquei muito feliz. Falo para os novos alunos que se esforcem porque no futuro serão recompensados. Hoje estou trabalhando na empresa que me deu a primeira oportunidade.”

Arlan Barros, também ex-aluno do programa Jovem Aprendiz, recorda: “Comecei no setor de faturamento da empresa e hoje sou muito grato. Aproveitávamos todas as palavras dos nossos professores. Depois que acabou o contrato achava que não iria ficar. Fui convidado a permanecer na empresa. Foi o primeiro passo em minha vida. Digo aos novos alunos para aproveitem todos os momentos.”

Com informação da A.I