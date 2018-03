Bate Papo Político destaca articulações da oposição para lançar chapa ao Governo do CE e Senado

O Bate Papo Político traz como destaque na edição desta terça-feira, 27, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior), as articulações da oposição para disputar o Governo do Estado e uma das vagas no Senado Federal. Os líderes dos oposicionistas apostam que os altos índices de violência podem colocá-los no segundo turno na disputa pelo Governo do Ceará.

Vale lembrar que o Estado já registrou mais de 1,1 mil crimes violentos entre 1º de janeiro e 20 de março deste ano. A oposição não acredita que o Governo Estadual tem condições de conter a onda de crimes e, por isso, foca o discurso na área da Segurança Pública.

A oposição também está com o ânimo renovado por outros motivos. As articulações do senador Tasso Jereissati (PSDB), que busca unificar o discurso opositor ao governador Camilo Santana (PT), animou seus aliados. Em encontro com líderes da oposição em seu escritório nessa segunda, Tasso apresentou os números de uma pesquisa sobre a intenção de votos dos cearenses para as eleições ao Governo Estadual. Os dados animaram os dirigentes do PSDB, PSD, PROS e SD, que compõem o bloco oposicionista ao Governo do Ceará. O encontro reuniu nomes como Lúcio Alcântara, Roberto Pessoa, Luiz Pontes, Domingos Filho, Genecias Noronha, Danilo Forte, Domingos Neto e Capitão Wagner.

E as movimentações políticas não param por aí. O deputado estadual Heitor Ferrer vai se reunir na manhã desta terça-feira, 27, com o deputado federal Genecias Noronha para se filiar ao Solidariedade (SD). Heitor, que hoje é filiado ao PSB, concorrerá, em 2018, ao quinto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa do Ceará.

O SD será o terceiro partido na vida política do parlamentar, que foi do PDT de 1988 a 2015 – saiu devido a filiação dos irmãos Ferreira Gomes a sigla – e do PSB deste ano até a presente data. Durante conversas com Genecias, Heitor recebeu a garantia de que o Solidariedade vai continuar na oposição.

O Bate Papo Político ainda trouxe uma importante informação: o Tribunal Regional Eleitoral concluiu o ciclo da biometria obrigatória e alerta eleitores para o prazo de regularização do título eleitoral, como informou o correspondente Carlos Alberto.

De acordo com a coordenadora de Administração do Cadastro Eleitoral do TRE-CE, Lorena Belo, os eleitores que não procurarem a Justiça Eleitoral para resolver suas pendências podem ter suas inscrições eleitorais canceladas, o que acarreta em consequências, como a impossibilidade de votar nas eleições deste ano, contrair empréstimos em instituições bancárias, participar de programas assistenciais do Governo, dentre outras. Segundo o TRE-CE, mais de 370 mil eleitores se encontram nessa situação no Estado.

Confira os outros assuntos do Bate Papo Político de hoje:

Governo do Ceará tem a melhor gestão pública do País, como mostrou o jornalista Pádua Martins;

PÁDUA MARTINS – CEARÁ TEM MELHOR GESTÃO PÚBLICA DO PAÍS

PÁDUA MARTINS – CEARÁ TEM MELHOR GESTÃO PÚBLICA DO PAÍS 7 em cada 10 benefícios de auxílio-doença revisado na Operação Pente-fino são cortados pelo INSS, como informou o correspondente Welton Silva;

WELTON SILVA – 7 EM CADA 10 PESSOAS TEM AUXÍLIO-DOENÇA CORTADO APÓS REVISÃO DO INSS

WELTON SILVA – 7 EM CADA 10 PESSOAS TEM AUXÍLIO-DOENÇA CORTADO APÓS REVISÃO DO INSS Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu nova derrota nessa segunda no julgamento do recurso pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, sobre o caso do triples do Guarujá (SP). Como consequência, a situação se torna cada vez mais frágil para o lado de Lula, que pretende se candidatar à Presidência da República neste ano. Pelo entendimento da lei, hoje, o ex-presidente se enquadra na Lei da Ficha Limpa;

O Município de Reriutaba, na região Norte do Estado, registrou na madrugada desta terça-feira, uma onda de violência com a explosão de agências bancárias. A polícia ainda não tem informações sobre os bandidos, mas populares afirmam que pelo menos dez homens participaram da ação criminosa na cidade;

Gostou do Bate Papo Político desta terça-feira? Então clica no player abaixo e ouça as análises dos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida na íntegra!

BATE PAPO 27.03.2018