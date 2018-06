64,3 mil empresas e outras organizações fecharam as portas em 2016, diz IBGE

No ano de 2016, em meio à recessão econômica, o País registrou fechamento de 64,3 mil empresas e outras organizações ativas, o equivalente a uma redução de 1,3% em relação a 2015. O número de sócios e proprietários, que já tinha caído entre 2014 e 2015, encolheu também 1,3%, 93 mil pessoas a menos. Os dados são do Cadastro Central de Empresas 2016, divulgado nessa quarta-feira, pelo IBGE.

Em 2016, havia 5,1 milhões de empresas e outras organizações ativas no Brasil, com 5,5 milhões de unidades locais e 51,4 milhões de trabalhadores ocupados. Entre os ocupados, 44,5 milhões eram assalariados, que receberam R$ 1,6 trilhão em salários e outras remunerações naquele ano.

Na passagem de 2015 para 2016, o salário médio mensal registrou um aumento de 0,7%, já descontada a inflação, passando de R$ 2.643,56 para R$ 2.661,18 no período. Considerando a massa de salários e outras remunerações, houve redução de 3,0%. Na passagem de 2015 para 2016, houve redução de 4,0% no total de trabalhadores ocupados nas empresas e outras organizações ativas do País, o equivalente à dispensa de 2,1 milhões de pessoas.