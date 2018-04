666 mil alunos cearenses serão beneficiados em campanha contra hanseníase e outras doenças

Durante todo o primeiro semestre deste ano letivo, mais de 666 mil alunos de 5 a 14 anos de idade, matriculados no ensino fundamental de mais de três mil escolas públicas do Ceará serão beneficiados com a busca ativa para diagnóstico e tratamento de casos de hanseníase, de tracoma e de esquistossomose. Essa estratégia faz parte de uma campanha para diagnóstico de doenças que possuem tratamento gratuito no Sistema Único de Saúde (SUS).

Uma das doenças mais graves é a hanseníase, que tem transmissão de uma pessoa doente sem tratamento para outra, por meio do ar. Por isso, o combate à doença é baseado no diagnóstico precoce, tratamento e prevenção, como forma de eliminar fontes de infecção e interromper a cadeia de transmissão da doença.

O slogan da campanha é “Hanseníase, Verminoses e Tracoma – em casa ou na escola, sempre é hora de prevenir e tratar”. A estratégia é realizada em 40 mil escolas públicas de 2.700 municípios brasileiros que aderiram à ação e envolve mais de oito milhões de alunos. As atividades serão realizadas até o dia 30 de junho, com ações específicas para cada uma das doenças.

Com Agência do Rádio Mais