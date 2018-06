As divergências ficaram no passado e, neste sábado, 16, como sinal dos novos tempos, o governador Camilo Santana (PT) recebeu, na residência oficial, o ex-vice-governador Domingos Filho, a ex-prefeita de Tauá, Patricia Aguiar, e o líder da bancada federal e presidente regional do PSD, deputado Domingos Neto. O grupo de Domingos se reaproximou de Camilo e Cid Gomes. O PSD íntegra a base de apoio ao governador Camilo Santana, que tenta a reeleição.