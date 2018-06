General Theophilo participa de passeio de moto e visita feira de Messejana

O pré-candidato ao Governo do Estado, general Guilherme Theophilo Gaspar (PSDB), visitou, nesta manhã de domingo, 17, a feira de Messejana, acompanhado de lideranças dos feirantes e de correligionários.

A visita foi antecedida de um passeio de moto, que foi iniciado no Parque do Cocó. “Foi muito importante visitar a feira e perceber a falta de melhor infraestrutura para esse espaço tão importante para o comércio local. Também conversei com os motoqueiros do bairro e soube dos problemas da categoria”, disse ele ao deixar Messejana no final da manhã.

Na tarde de sábado, 16, Guilherme Theophilo reuniu-se com lideranças dos movimentos católicos e discutiu pontos do seu plano de Governo.