7 órgãos abrem inscrições para mais de 100 vagas nesta segunda-feira

Pelo menos 7 órgãos abrem as inscrições nesta segunda-feira (22) para mais de 100 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. O concurso com mais oportunidades abertas é o da Prefeitura de Cacimbas (PB), com 45 vagas e salários de até R$ 8.050,00. O maior salário é o do concurso oferecido pela Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de R$ 10.100,00, com 10 oportunidades.