81% de segurados do INSS convocados no ultimo edital da Operação Pente Fino, tem benefício suspenso por falta de agendamento de perícia no Ceará

Dos 8.390 segurados convocados no último edital de convocação para perícia da Operação Pente Fino do INSS no estado do Ceará, 6.778 tiveram os benefícios suspensos. Os dados sãao do Ministério do Desenvolvimento Social.

Ainda de acordo com o Ministério, até o final de 2018, 17.978 auxílios-doença e 26.018 de aposentadorias por invalidez serão revisados.

No Ceará, desde o segundo semestre de 2016, foram realizadas 24.481 perícias, sendo 13.849 de auxílios-doença e 10.632 de aposentados por invalidez. Entre os benefícios analisados, 10.905 auxílios-doença e 2.728 aposentadorias foram cessadas. O processo de revisão já gerou uma economia de R$ 196 milhões nas revisões de auxílio-doença.