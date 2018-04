91% dos participantes acham que as escolas não promovem a inclusão de pessoas autistas, aponta enquete

As pessoas diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) enfrentam muitas dificuldades, como o despreparo e o preconceito da sociedade. Pensando nisso, uma enquete do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) perguntou se os internautas acham que as escolas no Brasil promovem a inclusão de pessoas autistas.

Um percentual de 91% (199 votos) dos participantes disseram que não. Para eles, a maioria dos centros educacionais não está preparada para receber esse público. Já 6% (14 votos) respondeu que sim, pois com a conscientização sobre o TEA, as escolas já estão se organizando para incluí-las, ainda que a passos lentos. Outros 3% (6 votos) afirmaram não ter opinião sobre o assunto. Ao todo, participaram 219 usuários.

Com informações do Tribunal de Justiça do Ceará