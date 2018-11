Assessor especial da Aprece pede que prefeitos compareçam a encontros Conexões Municipais

A Associação dos Prefeitos do Ceará (Aprece), em parceria com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), realiza, a partir desta terça-feira, 6, em Fortaleza, uma série de encontros denominada Conexões Municipalistas, com o objetivo de melhorar a gestão dos recursos e ampliar o diálogo para fortalecer o movimento municipalista.

A série de encontros Conexões Municipais, que começou hoje, terá, também, reuniões, amanhã, na cidade de Quixeramobim, e, na próxima sexta-feira, em Juazeiro do Norte. Em entrevista aos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida na edição desta terça-feira, 6, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), o assessor especial da Aprece, Expedito Nascimento, destacou a importância dos encontros para os gestores estaduais das mais diversas áreas.

O assessor especial da Aprece reforçou que os prefeitos cearenses devem comparecer aos encontros para cobrar a CNM e a Aprece, como também para fazer suas reclamações. “É um momento muito oportuno para cada prefeito, para cada prefeita, cada um de seus assessores estarem presentes”, explica.

Expedito destacou que os encontros também serão para tratar sobre a mini marcha, organizada por associações de prefeitos de todo o País, para que os gestores municipais consigam angariar mais recursos financeiros até o fim do ano.

O assessor especial lembrou que os encontros também serão importantes para que a Aprece possa prestar contas das visitas de lideranças da entidade à Brasília. Expedito disse ainda que os municípios têm pressionado o Supremo Tribunal Federal (STF) à respeito da questão dos royalties do Petróleo. O assessor da Aprece ainda comentou sobre a aprovação da PEC 391/2017 na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania do Senado.

A Proposta de Emenda à Constituição, que prevê um acréscimo de 1% ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) no primeiro decêndio de setembro de cada ano, semelhante ao que já ocorre em julho e dezembro, segue agora para a Câmara.

Confira no player abaixo a entrevista com o assessor especial da Aprece, Expedito Nascimento!

EXPEDITO NASCIMENTO – ASSESSOR ESPECIAL DA APRECE